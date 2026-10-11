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Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавани принимают и отправляют рейсы. В ведомстве добавили, что ограничения вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Меры были приняты ранее во всех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Позже их сняли в Жуковском и Шереметьево, а Домодедово и Внуково обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения ввели на фоне атаки БПЛА. По данным Сергея Собянина, над Москвой уничтожили 23 беспилотника.

