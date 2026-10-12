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Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи, в том числе Starlink, применяются для вмешательства во внутренние дела государств и координации незаконных протестов. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.

По словам дипломата, абонентские терминалы таких систем нелегально ввозятся в развивающиеся страны и используются для организации несанкционированных акций. Эта проблема обсуждалась по итогам II Глобального цифрового форума.

Алимов подчеркнул, что Иран регулярно сталкивается с подобными случаями с 2022 года и напрямую сообщает об этом российской стороне. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в конце 2025 года Москва инициировала встречу Совета безопасности ООН по "формуле Арриа" – неформальному формату консультаций членов СБ.

Ранее СМИ сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб умолял главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине применять систему Starlink для ударов по российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу систем Starlink для нанесения ударов вглубь страны пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Говоря о российской спутниковой системе "Рассвет", он выразил надежду, что в скором времени она начнет работать эффективнее.