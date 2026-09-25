Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:46

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Стубб просил Маска разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ

Стубб просил Маска разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Президент Финляндии Александр Стубб умолял главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине применять систему Starlink для ударов по территории РФ. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

Кроме того, по данным агентства, Киев столкнулся с дефицитом средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Маск во время переговоров с бывшим главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым допустил использование Starlink для управления украинскими БПЛА при атаках по России.

При этом он уточнил, что окончательное решение носит политический характер и должно приниматься Белым домом. Сам Федоров содержание разговоров с предпринимателем комментировать отказался.

Читайте также


политика

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика