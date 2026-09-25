Reuters: Стубб просил Маска разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ

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Президент Финляндии Александр Стубб умолял главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине применять систему Starlink для ударов по территории РФ. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

Кроме того, по данным агентства, Киев столкнулся с дефицитом средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Маск во время переговоров с бывшим главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым допустил использование Starlink для управления украинскими БПЛА при атаках по России.

При этом он уточнил, что окончательное решение носит политический характер и должно приниматься Белым домом. Сам Федоров содержание разговоров с предпринимателем комментировать отказался.