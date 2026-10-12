12 октября, 03:42Спорт
Овечкин забросил первую шайбу в своем последнем сезоне НХЛ
Фото: AP Photo/Nick Wass
Российский нападающий Александр Овечкин забил свой первый гол за "Вашингтон Кэпиталз" в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло в домашнем матче против "Сиэтл Кракен".
Овечкин отличился в первом периоде, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Однако удержать преимущество "Вашингтону" не удалось: встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3.
В составе "Сиэтла" шайбы забросили Каапо Какко (7-я минута), Джордан Эберле (20), Фредрик Годро (34), Джаред Маккэнн (55) и Райан Уинтертон (58). У "Вашингтона", помимо Овечкина (17), отличились Джордан Кайру (12) и Бун Дженнер (41). Сейчас на счету российского хоккеиста 1 007 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам 41-летнего хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей. Овечкин отметил, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом.
Хоккеист признался, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге далось ему тяжело. Россиянин не смог сказать, когда осознал, что ему пора завершать карьеру. Однако он признал, что игра изменилась. По его словам, она становится моложе.
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ