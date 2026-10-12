Овечкин забросил первую шайбу в своем последнем сезоне НХЛ

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Российский нападающий Александр Овечкин забил свой первый гол за "Вашингтон Кэпиталз" в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло в домашнем матче против "Сиэтл Кракен".

Овечкин отличился в первом периоде, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Однако удержать преимущество "Вашингтону" не удалось: встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе "Сиэтла" шайбы забросили Каапо Какко (7-я минута), Джордан Эберле (20), Фредрик Годро (34), Джаред Маккэнн (55) и Райан Уинтертон (58). У "Вашингтона", помимо Овечкина (17), отличились Джордан Кайру (12) и Бун Дженнер (41). Сейчас на счету российского хоккеиста 1 007 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам 41-летнего хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей. Овечкин отметил, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом.

Хоккеист признался, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге далось ему тяжело. Россиянин не смог сказать, когда осознал, что ему пора завершать карьеру. Однако он признал, что игра изменилась. По его словам, она становится моложе.