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06 октября, 11:04

Спорт

1 106 билетов осталось на последний домашний матч Овечкина в НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

1 106 билетов осталось на матч между "Вашингтоном" и "Питтсбургом", который станет последним домашним для российского нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это следует из данных портала по продаже билетов Ticketmaster.

При этом цены на билеты на эту игру достигли 6,1 тысячи долларов. Сама встреча состоится в ночь на 5 апреля по московскому времени.

Кроме того, в первом домашнем матче сезона "Вашингтон" также сыграет с "Питтсбургом". На эту игру зрители могут купить еще 1 120 билетов. Матч пройдет в ночь на 8 октября.

Ранее 41-летний Овечкин заявил, что нынешний сезон, который является для него 22-м, станет последним в его карьере в НХЛ. Он признался, что принять данное решение было тяжело.

Хоккеист рассказал, что обсуждал свое будущее с супругой. В результате пара пришла к выводу, что Овечкину нужно заняться восстановлением организма. Он также признал, что игра в хоккее изменилась. По его словам, она становится моложе.

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