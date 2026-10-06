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06 октября, 08:46

Спорт

Овечкин рассказал, что решение о завершении карьеры в НХЛ далось ему с трудом

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) далось ему тяжело. Слова спортсмена передает портал The Hockey News.

Россиянин не смог сказать, когда осознал, что ему пора завершать карьеру. Однако он признал, что игра изменилась. По его словам, она становится моложе.

"Но, как я говорил раньше, я увидел, что клуб делал этим летом, и это дало мне мотивацию вернуться и сыграть еще один год", – сказал форвард.

Хоккеист также признался, что обсуждал свое будущее с супругой. В результате пара пришла к выводу, что Овечкину нужно заняться восстановлением организма.

"Мне не 20 лет, я хочу играть со своими детьми, когда они подрастут. Играть с ними в футбол, баскетбол, и я хочу быть достаточно здоровым для этого", – добавил он.

Овечкин также рассказал, что после своего объявления получил множество сообщений и звонков.

Ранее 41-летний Овечкин заявил, что нынешний сезон, который является для него 22-м, станет последним в его карьере в НХЛ. Форвард был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером.

За карьеру он трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз становился лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз – "Арт Росс трофи". В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли – единственный в истории клуба. На счету россиянина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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