Житель Коми сломал стену в магазине и украл 11 тортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полиция проводит проверку по факту кражи 11 тортов из магазина в городе Сосногорске (Республика Коми). О происшествии сообщила пресс-служба МВД по региону, передает РИА Новости.



Злоумышленник сломал стену в подсобном помещении, проник в магазин, похитил торты и скрылся. В тот же день стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался местный житель 1990 года рождения. До этого он много раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

"Молодой человек написал явку с повинной. Семь тортов он выдал добровольно, остальные успел съесть", – сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года водителя-экспедитора одной из столичных организаций обвинили в хищении более 18 тонн шоколада.