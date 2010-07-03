Мужчина украл кофе-машину и бутылку вина из магазина в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция проводит проверку по факту хищения имущества из магазина в Пресненском районе города.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД, инцидент произошел 7 апреля в Шмитовском проезде.

В полицию обратилась сотрудница службы безопасности организации, которая попросила привлечь неизвестного к ответственности.

По ее словам, он путем свободного доступа похитил из помещения кофе-машину и бутылку вина. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее в Пресненском районе столицы из машины женщины украли одежду, мобильный телефон, алкоголь и сладости.