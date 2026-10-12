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12 октября, 14:13

Спорт

На новом беговом маршруте в "Лужниках" прошли первые тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые тренировки состоялись на новом беговом маршруте вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках". Об этом Агентству "Москва" рассказал заммэра Москвы Александр Горбенко.

Он напомнил, что бесплатные тренировки по бегу проходят в рамках проекта "Мой спортивный район". Для них не нужна специальная подготовка. Занятия доступны для всех желающих старше 18 лет. Они проводятся четыре раза в неделю.

"Продолжается развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом на территории олимпийского комплекса. В рамках второго этапа благоустройства появился новый беговой маршрут. Он выполнен с использованием профессионального легкоатлетического покрытия и уже открыт для всех желающих", – отметил Горбенко.

Новая беговая дорожка вошла в общий беговой маршрут, протяженность которого составит более 6,5 километра после завершения благоустройства территории.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на новом беговом маршруте специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около Большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов – тренироваться там стало безопаснее.

Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на Центральной площади. Принять душ можно в зданиях Южного и Северного спортивных центров, в Спортивном городке и в раздевальном павильоне футбольных полей № 7, 8 и 9.

Москвичи могут бесплатно заниматься спортом в рамках проекта "Мой спортивный район"

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