Новое приложение для смартфонов появится у портала "Госуслуги" в 2027 году

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Новое мобильное приложение портала "Госуслуги" планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Будем развивать и обеспечивать инфраструктуру "Госуслуг". В плане на 2027 год: онлайн-проактивные услуги, планируем запустить новое мобильное приложение", – цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что в следующем году из бюджета на инфраструктуру портала выделят примерно столько же средств, сколько и в этом. Согласно презентации Шадаева, финансирование составит по 15,3 миллиарда рублей в 2026 и 2027 годах, 18,7 миллиарда в 2028 году и 23 миллиарда в 2029 году.

Кроме того, на портале постоянно организовывается рефакторинг, чтобы улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания, добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" появится "Зеленая кнопка", с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением к "Красной кнопке", предназначенной для защиты граждан от мошенников. "Зеленая кнопка" позволит снимать ограничения, установленные участниками ГИС "Антифрод".

