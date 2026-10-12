Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:55

Технологии

Новое приложение для смартфонов появится у портала "Госуслуги" в 2027 году

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Новое мобильное приложение портала "Госуслуги" планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Будем развивать и обеспечивать инфраструктуру "Госуслуг". В плане на 2027 год: онлайн-проактивные услуги, планируем запустить новое мобильное приложение", – цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что в следующем году из бюджета на инфраструктуру портала выделят примерно столько же средств, сколько и в этом. Согласно презентации Шадаева, финансирование составит по 15,3 миллиарда рублей в 2026 и 2027 годах, 18,7 миллиарда в 2028 году и 23 миллиарда в 2029 году.

Кроме того, на портале постоянно организовывается рефакторинг, чтобы улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания, добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" появится "Зеленая кнопка", с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением к "Красной кнопке", предназначенной для защиты граждан от мошенников. "Зеленая кнопка" позволит снимать ограничения, установленные участниками ГИС "Антифрод".

Читайте также


технологии

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика