"Зеленая кнопка" появится на портале "Госуслуги" для отмены ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Госуслуги" появится "Зеленая кнопка", с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением к "Красной кнопке", предназначенной для защиты граждан от мошенников, говорится в материалах форума "Цифровые решения".

"Зеленая кнопка" позволит снимать ограничения, установленные участниками ГИС "Антифрод". Сейчас к системе "Красной кнопки" подключаются банки и операторы связи.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца года.

Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Первый пакет соответствующих мер начал действовать в июне 2025 года и включил около 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от спам-звонков и СМС-рассылок.

Минцифры уже представило третий пакет антифрод-мер на общественное обсуждение. В ведомстве подчеркнули, что ранее принятые инициативы уже показали результат и работа по защите граждан от кибермошенников продолжается.

Среди предложений – создание в системе "Антифрод" базы участников мошеннических схем: в нее попадут те, кто передавал злоумышленникам свои абонентские номера и учетные данные. По замыслу авторов, это поможет выявлять и блокировать преступные схемы, а заодно укрепит безопасность цифровых сервисов.