Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 13:48

Технологии

"Зеленая кнопка" появится на портале "Госуслуги" для отмены ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Госуслуги" появится "Зеленая кнопка", с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением к "Красной кнопке", предназначенной для защиты граждан от мошенников, говорится в материалах форума "Цифровые решения".

"Зеленая кнопка" позволит снимать ограничения, установленные участниками ГИС "Антифрод". Сейчас к системе "Красной кнопки" подключаются банки и операторы связи.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца года.

Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Первый пакет соответствующих мер начал действовать в июне 2025 года и включил около 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от спам-звонков и СМС-рассылок.

Минцифры уже представило третий пакет антифрод-мер на общественное обсуждение. В ведомстве подчеркнули, что ранее принятые инициативы уже показали результат и работа по защите граждан от кибермошенников продолжается.

Среди предложений – создание в системе "Антифрод" базы участников мошеннических схем: в нее попадут те, кто передавал злоумышленникам свои абонентские номера и учетные данные. По замыслу авторов, это поможет выявлять и блокировать преступные схемы, а заодно укрепит безопасность цифровых сервисов.

Читайте также


технологии

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика