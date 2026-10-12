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12 октября, 15:00

Общество

Пятеро врачей спасли потерявшего сознание мужчину на свадьбе в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "ЧП СТАВРОПОЛЬ"

В Ставрополе пятеро медиков, оказавшихся среди гостей свадьбы, спасли 50-летнего мужчину, который потерял сознание и ударился головой. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Первым к пострадавшему подбежал анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Борис Балаян. Мужчина не реагировал, нормальное дыхание отсутствовало, пульс на крупных артериях не определялся, поэтому врач незамедлительно начал сердечно-легочную реанимацию.

К нему присоединились четверо коллег: два кардиохирурга, травматолог и хирург-онколог, который в тот день был женихом. Впятером они действовали как единая команда – поочередно проводили непрямой массаж сердца, следили за проходимостью дыхательных путей и не прерывали реанимационные мероприятия.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 8–10 минут. Медики продолжили реанимацию с дефибрилляцией и интубацией трахеи. Балаян поехал с пациентом в машине скорой и оказывал помощь по дороге.

Как пояснили в Минздраве, сначала мужчина находился на искусственной вентиляции легких. Спустя несколько суток его состояние стабилизировалось. В настоящее время мужчина находится в ясном сознании и общается с близкими.

Ранее в Кузбассе медики спасли мужчину, у которого тромб полностью перекрыл сосуд, снабжающий кровью большую часть полушария головного мозга. Житель Кемерова перенес ишемический инсульт: упал и не смог подняться – правая сторона тела была парализована, и он дезориентировался.

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