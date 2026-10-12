Комиссия за доставку пенсий через "Почту России" вырастет до 1,5% в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2027 года "Почта России" будет получать повышенную комиссию за доставку пенсий. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

По его словам, размер комиссии увеличат до 1,5%. Сейчас он составляет 1,17%, а расходы на оплату услуги несет Социальный фонд России.

Решение об изменении тарифа уже включили в проект бюджета Соцфонда, внесенный в Госдуму. Шадаев пояснил, что дополнительные средства направят на финансовую стабилизацию и дальнейшее развитие "Почты России".

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2027 году прожиточный минимум и связанные с ним меры поддержки проиндексируют на 6,8%. По фактической инфляции также планируют увеличить более 40 выплат.

В частности, с 1 февраля материнский капитал вырастет на 6,8%, а его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья прежде не получала эту выплату.