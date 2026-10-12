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12 октября, 16:10

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SHOT: берег Кунашира выдвинулся в сторону Японии почти на 400 метров за 50 лет

Берег Кунашира выдвинулся в сторону Японии почти на 400 метров за 50 лет

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Южная часть Весловского полуострова на Кунашире за последние 50 лет увеличилась примерно на 380 метров. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Причиной изменения береговой линии стал песок, который приносят морские течения. Сейчас расстояние от крайней точки Кунашира до японского острова Хоккайдо составляет около 16 километров.

Несмотря на заметное продвижение берега, появление сухопутной границы между Россией и Японией в ближайшее время не ожидается. В проливе Измены, который разделяет острова, сформировались песчаные отмели и участки мелководья. Из-за этого судоходство в этом районе осложнено.

Кроме того, береговая линия Курильских островов меняется не только под воздействием течений. Влияние на рельеф оказывают и вулканические процессы. Например, извержение вулкана Райкоке в июне 2019 года сопровождалось выбросами пепла и накоплением вулканических отложений вдоль побережья.

Ранее Япония выразила недовольство новой картой мира. Причиной стало обозначение Курильских островов как территории России. В связи с этим страна направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.

При этом резолюция Генеральной Ассамблеи ООН рекомендует государствам и международным организациям шире использовать картографическую проекцию Equal Earth, так как она точнее отображает реальные размеры континентов.

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