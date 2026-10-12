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12 октября, 15:55

Общество

Vogue назвал небрежные укладки главным трендом Недель моды в Милане и Париже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Редакторы журнала Vogue назвали растрепанные волосы главным трендом прошедших Недель моды. Об этом сообщается на сайте издания.

На показах в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне основной деталью в образах манекенщиц стали взъерошенные и пушащиеся прически. Такой прием использовали бренды Celine, Dior, Prada и Hermes, чьи модели продемонстрировали на подиуме небрежные укладки.

По мнению журналистов, таким образом дизайнеры решили показать более свободную и естественную женственность. В то же время новая мода не имеет отношения к излишней неопрятности. Речь идет о праве выглядеть натурально и не пытаться избавиться от природных недостатков.

Ранее Vogue сообщал, что этой осенью вновь обретут популярность прически в стиле 1980-х. Например, можно попробовать сделать укладку "ананас", когда каскадный хвост собирается на макушке, а пряди спадают на лицо. Также актуальными будут химические завивки.

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