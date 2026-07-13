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13 июля, 19:05

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Колорист Кравченко: парафенилендиамин в краске для волос грозит отеком Квинке

Сомнительный оттенок: чем грозит использование краски для волос

Голову россиянки сильно раздуло из-за краски для волос, утверждают СМИ. С чем это может быть связано и как избежать подобного исхода, разбиралась Москва 24.

Опасный результат

Фото: 123RF.com/jeerasakc102

Жительница Петербурга столкнулась с последствиями сильной аллергии на краску для волос после посещения салона красоты, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, по прошествии часа с момента процедуры девушка почувствовала невыносимое жжение кожи головы. Из-за сильного дискомфорта она расчесала эту зону до крови, а антигистаминные препараты не дали желаемого эффекта. Отечность привела к сильному увеличению размеров головы, а к моменту госпитализации глаз было почти не видно.

Врачи назначили ей интенсивное лечение с четырехкратными инъекциями ежедневно. Лишь на пятый день россиянка почувствовала улучшение, рассказали журналисты.

По мнению стилиста и колориста Михаила Кравченко, произошедшее с девушкой – классический отек Квинке. В беседе с Москвой 24 он отметил, что такая реакция могла возникнуть на парафенилендиамин – химическое вещество, которое используют в стойких красках.

Чем темнее тон, тем больше этого вещества в составе. Более того, подобное проявление может возникнуть в любой момент, но главная опасность – в накопительном эффекте. Клиентка могла использовать краску годами, а ответ произошел только сейчас. То, что девушка дополнительно расчесала голову до крови, усилило всасывание аллергена и ускорило процесс.
Михаил Кравченко
стилист, колорист

Чтобы избежать подобного, клиенту нужно прийти в салон за 48 часов и сделать аллергопробу. Наносится небольшой кусок краски (1–3 сантиметра) за ухо или на изгиб локтя. Смыть его нужно через 30 минут: после этого может начать проявляться реакция в виде покраснения, зуда и жжения, пояснил эксперт.

"Если в течение суток подобной симптоматики не возникло, можно смело краситься. В маленькой дозировке в формате теста, даже если выявлена реакция, кроме легкой побочки на конкретном участке, серьезных последствий не будет", – подчеркнул специалист.

Если же организм ответил сопротивлением или человек сразу знает о своей аллергии, стоит отказаться от любого вида окрашивания. В этой ситуации процедура несет серьезные риски для здоровья, предупредил колорист.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что краска для волос в целом является чужеродным для организма веществом, способным вызвать нежелательные реакции. В связи с этим аллергики находятся в особой группе риска.

При склонности к любым гиперчувствительным проявлениям – кожным или респираторным – возможен зуд, покраснение и сыпь, першение в горле, кашель и затрудненное дыхание. А в тяжелых случаях – выраженный отек, как в описанном случае, отметил терапевт.

Даже отрицательный результат аллергопробы не гарантирует отсутствия реакции при каждом новом окрашивании, поэтому тест следует проводить перед каждой процедурой. Кроме того, чем натуральнее продукт, тем лучше. Также дорогие краски известных брендов проходят лабораторные проверки и вызывают меньше проблем, чем дешевые неизвестные или экспериментальные средства.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

При возникновении аллергической реакции первым делом следует принять антигистаминный препарат и немедленно обратиться к врачу. Дальнейшее лечение назначает специалист: это может быть госпитализация, капельницы или инъекции в зависимости от состояния пациента, заключил Кондрахин.

Проверить все

Фото: 123RF.com/iakovenko

Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 перечислил несколько версий произошедшего с жительницей Петербурга.

"В первую очередь такая реакция могла случится из-за того, что девушка предварительно помыла голову. Дело в том, что в процессе окрашивания кожа подвергается негативному воздействию краски. Для смягчения эффекта важен естественный жировой слой на волосах. В идеале голову не следует мыть минимум 2, а лучше 3–4 дня перед процедурой", – пояснил эксперт.

Кроме того, подобную реакцию мог вызвать новый экспериментальный краситель. Сейчас на рынке представлено много таких продуктов, но не все из них имеют достаточно отточенную формулу, объяснил специалист.

Также могла быть нарушена технология окрашивания, например, для определенного типа волос требовался низкий процент оксида. Но мастер из-за отсутствия нужного средства или недостатка опыта использовал более высокий. Еще одна возможная причина – индивидуальная реакция на химический состав средства.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

Независимо от обстоятельств, салон обязан проявлять клиентоориентированность, поддерживать, оставаться на связи и при необходимости предлагать компенсацию, подчеркнул Стоянов.

Перед самой процедурой он порекомендовал узнать все о специалисте: его опыт работы, образование, портфолио. Кроме того, клиенту стоит прийти на предварительную консультацию в салон, пообщаться и выяснить, какие красители будут использоваться.

"Например, встречаются случаи, когда мастера разбавляют краску для экономии и ее консистенция и свойства могут измениться. Обычному человеку без специальных знаний трудно это заметить, поэтому лучше отдавать предпочтение проверенным местам, чтобы избежать подобных ситуаций", – посоветовал эксперт.

По его словам, перед процедурой клиент имеет полное право попросить мастера проверить срок годности продукта, условия его хранения в салоне или на складе. Стоит убедиться, что рабочее место чистое, а многоразовые инструменты – расчески, зажимы и другие приспособления – обрабатываются после каждого клиента.

Если продукт используется многократно, например шампуни, маски, бальзамы, уходовые средства, можно попросить открыть и понюхать его, запах не должен быть резким, неприятным. Также стоит оценить внешний вид, чтобы удостовериться в качестве. Клиент вправе попросить мастера продемонстрировать способ нанесения и уточнить все детали процедуры. Также хороший специалист должен заранее узнать про индивидуальные непереносимости и наличие аллергий.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

Если салон новый, перед окрашиванием стоит записаться на стрижку или легкий уход. Это поможет оценить работу мастеров, увидеть результаты и потом уже решиться на процедуру. Кроме того, полезно почитать отзывы и расспросить знакомых об опыте пребывания в том или ином заведении, разъяснил Стоянов.

Он отметил, что в московских салонах стандартное окрашивание без сложных техник на среднюю длину волос (до плеч) начинается от 4 тысяч рублей. Итоговая стоимость зависит от предпочтений, уровня салона, выбранной техники, длины и густоты, заключил специалист.

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