Врач Балакирева предостерегла от частого использования отбеливающих полосок для зубов

Популярные среди зумеров отбеливающие полоски могут стать причиной серьезного повреждения зубов, сообщили СМИ. О том, как работает технология и кому она может быть противопоказана, – в материале Москвы 24.

Серьезные последствия

Использование отбеливающих полосок, которые часто применяет молодежь, может привести к серьезным проблемам с зубами, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на стоматологов.



В состав продукта входит перекись водорода или карбамид, при этом цена невысока и варьируется от 200 до 1 000 рублей. По заявлению производителей, уже через несколько дней покупатель может оценить заметный результат.

При этом журналисты подчеркивают, что в попытке ускорить результат пользователи нередко превышают рекомендованное время использования. Последствиями становятся ожоги слизистой, обострение кариеса и даже воспаление нерва.

Ссылаясь на данные стоматологов, авторы сообщают, что количество пациентов с повреждениями после такого отбеливания резко возросло. Если раньше подобные случаи были единичными, то теперь врачи регулярно сталкиваются с последствиями домашних процедур.

Член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева уточнила, что при ежедневном применении отбеливающие полоски вымывают органические вещества из эмали, что делает ее тоньше, чувствительнее и приводит к повышенной стираемости зубов.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что пользоваться подобным методом стоит не чаще одного раза в месяц и только после соответствующей подготовки.





Мария Балакирева член профессионального общества ортодонтов России Перед процессом важно почистить зубы. Однако, чтобы избежать раздражения десен и усиления чувствительности, пасту нужно использовать без отбеливающих компонентов. После рекомендуется воспользоваться ирригатором – он эффективно очищает труднодоступные участки, где обычно застревают остатки пищи. Только затем наносить полоску на время, указанное в инструкции, обычно около двух минут.

Однако, ее словам, лучше полностью отказаться от использования подобных полосок и обращаться за чисткой к проверенным специалистам.

"Профессиональная гигиена включает несколько этапов: сначала врач оценивает состояние зубов и десен, выявляя места скопления налета и камня. Затем он снимает зубной камень ультразвуковым скейлером, который генерирует вибрации, разрушающие твердые минерализованные отложения", – рассказала эксперт.

После этого проводится чистка Air Flow – аппарат подает на зубы смесь воды, воздуха и мелкодисперсного порошка. Завершает процедуру полировка эмали, отметила специалист.

Все средства хороши?

При этом Мария Балакирева предупредила, что в некоторых случаях противопоказаны как домашние полоски, так и профессиональная чистка.

"Например, при наличии кариозных полостей на вестибулярной (лицевой) поверхности зубов – той, что обращена к губе или щеке. Есть риск, что процедура усилит раздражение, повысит чувствительность и не даст эстетичного результата. Кроме того, нужно учитывать состояние десен. Если они кровоточат, то отбеливание полосками или даже профессиональная чистка могут только усугубить состояние", – подчеркнула врач.

Также, по ее словам, есть ситуации, когда полоски запрещены, а вот гигиеническая чистка, наоборот, приветствуется. Например, если на вестибулярной поверхности, то есть на поверхности коронки зуба, уже стоит пломба.

"При самостоятельном отбеливании со временем пломба будет отличаться от цвета эмали. Зуб начнет выглядеть как зебра. Профессиональная чистка за счет особых методик работы позволяет избежать этого эффекта", – пояснила эксперт.

Балакирева уточнила, что, если у человека нет противопоказаний, в качестве более щадящей домашней меры отбеливания можно использовать специальные пасты, которые следует чередовать с обычными. Например, неделю пользоваться отбеливающей, а следующую – заменить на любую другую.





Мария Балакирева член профессионального общества ортодонтов России Кроме того, отбеливающим действием обладают некоторые фрукты. Клубника благодаря яблочной кислоте в составе размягчает поверхностные загрязнения и пигментные пятна, давая кратковременный визуальный эффект осветления. При отсутствии аллергии можно съедать около пяти ягод за раз, повторяя процедуру раз в пять дней.

Также стоит есть хрустящие жесткие яблоки: при пережевывании их плотная волокнистая мякоть механически счищает мягкий зубной налет с внешней поверхности зубов, заключила Балакирева.