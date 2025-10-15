В Сети появились объявления о продаже зубов мудрости

Россияне торгуют зубами мудрости: стоимость одного в Сети доходит до 36 тысяч рублей. Кто покупает такой товар и для чего он может потребоваться, расскажет Москва 24.
"Зуб даю"
Россияне начали публиковать на сайтах объявления предложения о продаже зубов мудрости. По данным "SHOT ПРОВЕРКИ", приобрести такой товар можно минимум за 500 рублей, при этом в Сети можно найти лоты и за 36 тысяч.
Среди покупателей – студенты медицинских вузов, которым зубы мудрости нужны для отработки стоматологических навыков. Будущие врачи рассказали журналистам, что нередко они требуются для зачетов.
В комментариях одни пользователи отметили, что это полезно для студентов, другие отнеслись к публикациям с юмором. При этом многие подчеркнули, что материал для практики будущим медикам должен выдаваться бесплатно.
"Кажется, не зря я работаю в клинике, вот он звездный час"; " теперь стоматологу можно предъявить за порчу артефакта"; "выражение "зуб даю" заиграло новыми красками", – иронизировали пользователи.
Однако одно из подобных объявлений, увиденное Москвой 24, позднее было заблокировано администрацией сайта "после проверки". Адвокат Вадим Багатурия в беседе с Москвой 24 предположил, что это может быть связано с желанием платформы "перестраховаться".
При этом если посетитель стоматологии гипотетически узнает, что его зуб был продан для тех или иных целей, придется доказать этот факт при помощи специальной экспертизы.
"Однако я не вижу причин для запрета продажи зубов мудрости, поскольку это не является внутренним органом, не подпадает под трансплантацию и прямо не запрещено законодательством", – подчеркнул Багатурия.
Удалять нельзя оставить
С точки зрения медицинских норм, удаленные зубы подлежат утилизации из-за возможного содержания возбудителей инфекций. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко.
"Зуб мудрости представляет уникальный орган, содержащий нервную и мезенхимальную ткани, нервно-сосудистый пучок, а его эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме. Благодаря сохранности клеток пульпы, погруженных в дентин и эмаль, зубы в целом могут служить для идентификации личности даже спустя тысячелетия", – отметил он.
По его словам, современная проблема заключается в недостаточном употреблении жесткой пищи, что приводит к недоразвитию костей челюсти. В результате зубы мудрости часто растут под наклоном, смещая весь ряд и вызывая скученность зубов, поскольку размеры челюсти оказываются недостаточными.
"Это может привести к хроническому воспалению, образованию гноя, развитию абсцесса, флегмоны и даже создать угрозу для жизни. Также удаление требуется при хроническом кариесе, когда инфекция достигает пульпы и вызывает острую боль", – отметил врач.
Также показанием к удалению зуба мудрости может послужить начало ортодонтического лечения. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
"Мы рекомендуем удалять зубы мудрости при начале ортодонтического лечения с использованием брекет-систем и элайнеров для создания дополнительного места. Это нужно, чтобы было куда двигать зубной ряд, раздвигать челюсть и расширять ее, пусть и не значительно", – отметила специалист.
Если же зуб уже прорезался, он может расти зигзагообразно и оказывать давление на передний ряд, вызывая нарушение прикуса. Поэтому эксперт рекомендовала удалять восьмые зубы заранее.
Однако специалист отметила, что противопоказаниями к удалению могут служить онкологические заболевания, сахарный диабет и острые стадии сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с индивидуальными реакциями организма, хотя методологических противопоказаний к самой процедуре нет, заключила Балакирева.