В Сети появились объявления о продаже зубов мудрости

Россияне торгуют зубами мудрости: стоимость одного в Сети доходит до 36 тысяч рублей. Кто покупает такой товар и для чего он может потребоваться, расскажет Москва 24.

"Зуб даю"

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Россияне начали публиковать на сайтах объявления предложения о продаже зубов мудрости. По данным "SHOT ПРОВЕРКИ", приобрести такой товар можно минимум за 500 рублей, при этом в Сети можно найти лоты и за 36 тысяч.

Среди покупателей – студенты медицинских вузов, которым зубы мудрости нужны для отработки стоматологических навыков. Будущие врачи рассказали журналистам, что нередко они требуются для зачетов.

В комментариях одни пользователи отметили, что это полезно для студентов, другие отнеслись к публикациям с юмором. При этом многие подчеркнули, что материал для практики будущим медикам должен выдаваться бесплатно.

"Кажется, не зря я работаю в клинике, вот он звездный час"; " теперь стоматологу можно предъявить за порчу артефакта"; "выражение "зуб даю" заиграло новыми красками", – иронизировали пользователи.

Однако одно из подобных объявлений, увиденное Москвой 24, позднее было заблокировано администрацией сайта "после проверки". Адвокат Вадим Багатурия в беседе с Москвой 24 предположил, что это может быть связано с желанием платформы "перестраховаться".





Вадим Багатурия адвокат При посещении стоматологической клиники пациенты подписывают информированное согласие, где может содержаться пункт о передаче удаленных зубов для медицинских или исследовательских целей, поэтому этот вопрос требует индивидуального рассмотрения. Однако в реальности доказать подобное практически невозможно – это аналогично ситуации, когда в парикмахерской продают остриженные волосы для изготовления парика.

При этом если посетитель стоматологии гипотетически узнает, что его зуб был продан для тех или иных целей, придется доказать этот факт при помощи специальной экспертизы.

"Однако я не вижу причин для запрета продажи зубов мудрости, поскольку это не является внутренним органом, не подпадает под трансплантацию и прямо не запрещено законодательством", – подчеркнул Багатурия.

Удалять нельзя оставить

С точки зрения медицинских норм, удаленные зубы подлежат утилизации из-за возможного содержания возбудителей инфекций. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко.

"Зуб мудрости представляет уникальный орган, содержащий нервную и мезенхимальную ткани, нервно-сосудистый пучок, а его эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме. Благодаря сохранности клеток пульпы, погруженных в дентин и эмаль, зубы в целом могут служить для идентификации личности даже спустя тысячелетия", – отметил он.

По его словам, современная проблема заключается в недостаточном употреблении жесткой пищи, что приводит к недоразвитию костей челюсти. В результате зубы мудрости часто растут под наклоном, смещая весь ряд и вызывая скученность зубов, поскольку размеры челюсти оказываются недостаточными.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Основным показанием к удалению является ортодонтическая необходимость – когда растущий зуб мудрости сдвигает остальные зубы, вызывая их повреждение и кариес. Другим серьезным показанием служат воспалительные процессы при затрудненном прорезывании, когда между зубом и десневым лоскутом скапливаются остатки пищи и микроорганизмы, выделяющие токсины.

"Это может привести к хроническому воспалению, образованию гноя, развитию абсцесса, флегмоны и даже создать угрозу для жизни. Также удаление требуется при хроническом кариесе, когда инфекция достигает пульпы и вызывает острую боль", – отметил врач.

Также показанием к удалению зуба мудрости может послужить начало ортодонтического лечения. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

"Мы рекомендуем удалять зубы мудрости при начале ортодонтического лечения с использованием брекет-систем и элайнеров для создания дополнительного места. Это нужно, чтобы было куда двигать зубной ряд, раздвигать челюсть и расширять ее, пусть и не значительно", – отметила специалист.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Что касается оптимального времени для удаления, то лучше всего проводить эту процедуру в подростковом возрасте 12–16 лет, когда зуб еще не прорезался и корень не сформирован – это позволяет провести процедуру максимально безболезненно без обширных травм и сильных отеков.

Если же зуб уже прорезался, он может расти зигзагообразно и оказывать давление на передний ряд, вызывая нарушение прикуса. Поэтому эксперт рекомендовала удалять восьмые зубы заранее.

Однако специалист отметила, что противопоказаниями к удалению могут служить онкологические заболевания, сахарный диабет и острые стадии сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с индивидуальными реакциями организма, хотя методологических противопоказаний к самой процедуре нет, заключила Балакирева.

