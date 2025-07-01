Врач Балакирева: домашнее отбеливание зубов может спровоцировать кариес

Отбеливание зубов в домашних условиях – не самая безопасная процедура, предупреждают эксперты. В чем ее риски и как добиться белоснежной улыбки без каких-либо последствий, расскажет Москва 24.

Домашние эксперименты

Во время еды эмаль впитывает частички пищи, из-за этого зубы темнеют, рассказала Москве 24 врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

"Однако вместо посещения стоматолога пациенты часто пытаются отбелить зубы самостоятельно, используя специальные гели, полоски и другие методы. Делать этого нельзя: многие злоупотребляют процедурой, проводя ее слишком часто", – отметила врач.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Поэтому из эмали вымываются важные вещества, в том числе кальций. После этого зубы начинают стачиваться, становясь мелкими. И вернуть им прежнее состояние поможет лишь протезирование. Также истончение эмали нередко провоцирует развитие кариеса.

Врач посоветовала не злоупотреблять домашним отбеливанием и соблюдать временной интервал. Она добавила, что специальные полоски для зубов лучше использовать только перед выходом на какие-либо мероприятия, а не каждый день. Тем более что эффект все равно не будет долгосрочным: после употребления красящих продуктов, в частности кофе, эмаль снова потемнеет. В целом отбеливать зубы как дома, так и у стоматолога, рекомендуется не чаще раза в полгода.

Работают профессионалы

Для того, чтобы избежать каких-либо неприятных последствий, процедуру стоит проводить на приеме у врача, подчеркнула Балакирева.

"Примерно за неделю до этого зубы подготавливают: снимают поддесневые камни и убирают поверхностный налет. Также пациенту выдают специальную пасту, способную облегчить неприятные ощущения во время отбеливания, которое считается достаточно болезненным. На протяжении 45 минут зубы пациента будут находиться в веществе, на которое направляют специальную лампу. Такая процедура буквально иссушает зубы и воздействует на их нервы", – рассказала она.

Белая диета

После отбеливания зубы полируют, чтобы замедлить образование налета. Также пациентам в течение трех следующих дней рекомендуют употреблять продукты только белого цвета, в противном случае эмаль может быстро потемнеть.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Нужно сделать акцент на том, что зеленый чай тоже лучше не пить, несмотря на то что он светлый: зубы покрываются пленкой и сильно окрашиваются.

Заядлым кофеманам тоже настоятельно рекомендуется отказаться от любимого напитка. Однако, если это совсем невозможно, в исключительных случаях в него можно добавить побольше молока, чтобы разбавить цвет, заключила Балакирева.