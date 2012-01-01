Врач Пшеничникова назвала заболевания, о которых сигнализирует воспаление десен

Воспаление десен иногда указывает на серьезные дефициты микроэлементов в организме, а также на повышенный уровень сахара или холестерина. Подробнее об этом рассказала заместитель главного врача ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8 ДЗМ" Светлана Пшеничникова в программе "Доктор 24".

Атеросклероз и сахарный диабет

Пародонтит часто появляется при высоком уровне холестерина, что нарушает кровоснабжение десен и приводит к воспалению и кровоточивости, рассказала Светлана Пшеничникова.





Светлана Пшеничникова заместитель главного врача ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8 ДЗМ" Так же работает и в обратном направлении: при воспалении десен бактерии попадают в кровеносную систему. Они повреждают сосуды, что способствует образованию холестериновых бляшек и развитию атеросклероза.

Кроме того, десны воспаляются при сахарном диабете: повышенный уровень глюкозы в крови создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые провоцируют кровоточивость.

"Часто симптомы сахарного диабета обнаруживает именно стоматолог. Поэтому он должен насторожиться, если видит в полости рта воспаление десен, кровоточивость, герпетические проявления на слизистой или коже, стоматиты, множественный кариес и сухость во рту. В таком случае пациенту нужно проверить уровень сахара", – добавила врач.

Остеопороз и дефицит витаминов

Проблемы с деснами также могут указывать на остеопороз – повышенную хрупкость костей. Симптомы этой патологии нередко впервые проявляются в полости рта и сопровождаются атрофией (уменьшением) костной ткани челюстей. В таком случае нужно проверить уровень кальция и витамина D в крови, а также провести денситометрию (рентгенологическое исследование).





Светлана Пшеничникова заместитель главного врача ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8 ДЗМ" Недостаток витаминов тоже влияет на здоровье десен. Например, кратковременный дефицит витамина C приводит к воспалению и кровоточивости, а длительная его нехватка провоцирует язвенно-некротические изменения и множественный кариес. Также это может вызвать такое заболевание, как цинга.

Дефицит витаминов группы B, особенно витамина B6, приводит к воспалению десен, кровоточивости и меняет вкусовое восприятие, добавила специалист.

Если при чистке зубы стали подвижными или чувствительными, а также появилась кровоточивость, отечность и красноватый оттенок у десен, то необходимо обратиться к врачу.

"Для профилактики проблем рекомендуется посещать врача раз в полгода и проводить профессиональную чистку полости рта и осмотр, даже если ничего не беспокоит. Также стоит регулярно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови", – отметила врач.

Кроме того, необходимо включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, в том числе кальцием, заключила Пшеничникова.