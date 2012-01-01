Стоматолог Тишкина назвала лучшие средства гигиены для предотвращения кариеса

Кариес часто возникает между зубами из-за остатков пищи. Какие инструменты гигиены качественно очистят ротовую полость, рассказала в программе "Доктор 24" врач стоматолог-травматолог Ольга Тишкина.
Тщательная очистка
Зубная нить помогает обработать недоступные щетке межзубные пространства – в этих местах часто возникает кариес из-за остатков пищи, рассказала Ольга Тишкина.
Она добавила, что если волокнистая еда постоянно застревает между зубами, это может говорить о недостаточной плотности контакта. В таком случае необходима консультация стоматолога, ведь в норме пища не должна оставаться и давить на десну.
Для более тщательной гигиены понадобятся специальные ершики, которые удаляют налет из труднодоступных контактов между зубами. Эксперт рекомендовала пользоваться ими каждый день.
Профилактика и свежее дыхание
Скребок для языка используют при белом или коричневом налете, чтобы очистить ороговевший эпителий. В норме поверхность мышечного органа должна быть влажной, розовой и гладкой, с небольшими нитевидными сосочками.
Что касается ополаскивателей, их назначают в качестве лечебных средств. Например, они эффективны для заживления десен и при воспалениях, отметила врач.
Также сегодня популярны спреи и пены для свежести рта. Однако перед их использованием важно исключить проблемы медицинского характера, из-за которых возникает неприятный запах, заключила Тишкина.