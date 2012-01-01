Стоматолог Тишкина назвала лучшие средства гигиены для предотвращения кариеса

Кариес часто возникает между зубами из-за остатков пищи. Какие инструменты гигиены качественно очистят ротовую полость, рассказала в программе "Доктор 24" врач стоматолог-травматолог Ольга Тишкина.

Тщательная очистка

Зубная нить помогает обработать недоступные щетке межзубные пространства – в этих местах часто возникает кариес из-за остатков пищи, рассказала Ольга Тишкина.

Она добавила, что если волокнистая еда постоянно застревает между зубами, это может говорить о недостаточной плотности контакта. В таком случае необходима консультация стоматолога, ведь в норме пища не должна оставаться и давить на десну.



Ольга Тишкина врач стоматолог-травматолог При необходимости для регулярной очистки межзубных пространств можно использовать флоссеры. Это инструменты с уже натянутой нитью, что значительно упрощает процесс.

Для более тщательной гигиены понадобятся специальные ершики, которые удаляют налет из труднодоступных контактов между зубами. Эксперт рекомендовала пользоваться ими каждый день.



(скопление остатков пищи и продуктов жизнедеятельности бактерий. – Прим. ред.) между зубами, поэтому требует применения дополнительных средств гигиены.

Ольга Тишкина врач стоматолог-травматолог Что касается ирригатора, он хорошо удаляет крупные пищевые остатки вокруг брекетов или мостовидных конструкций. Однако инструмент не избавит от микробной бляшкимежду зубами, поэтому требует применения дополнительных средств гигиены.

Профилактика и свежее дыхание

Скребок для языка используют при белом или коричневом налете, чтобы очистить ороговевший эпителий. В норме поверхность мышечного органа должна быть влажной, розовой и гладкой, с небольшими нитевидными сосочками.

Что касается ополаскивателей, их назначают в качестве лечебных средств. Например, они эффективны для заживления десен и при воспалениях, отметила врач.

Также сегодня популярны спреи и пены для свежести рта. Однако перед их использованием важно исключить проблемы медицинского характера, из-за которых возникает неприятный запах, заключила Тишкина.