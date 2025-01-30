Стоматолог Антипенко: курение вейпов приводит к цветному налету, кариесу и онкологии

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Курение вейпов может привести к изменению цвета зубов, сухости и ожогу слизистой рта, онкологии, а также более активному развитию кариеса и зубного камня. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, у курящих вейп часто встречается налет на зубах различного цвета. Он может быть коричневым, зеленым, оранжевым и даже голубоватым в зависимости от состава смеси. Кроме того, курение электронной сигареты негативно влияет на состояние слизистой полости рта.



Алексей Антипенко стоматолог Эффект от вейпа на слизистую почти точно такой же, как если обнять губами носик только что закипевшего чайника и вдыхать этот пар. То есть при курении электронной сигареты обжигается слизистая полости рта (температура может быть 60–75 градусов и выше). Мы это не чувствуем, потому, что эволюционно, температурные рецепторы слизистой устойчивы к горячему, плюс чувствительность могут приглушать разные добавки в смесях. К тому же процесс затяжки – это буквально одна-две секунды, и рецепторы просто не успевают сработать и подать сигнал в мозг, что это опасно.

Стоматолог напомнил, что в состав электронной сигареты входит глицерин. После курения он остается на зубах, образуя липкий слой.

"К липкому слою будут проще прилипать различные остатки пищи. Далее все это начинает пропитываться слюной, а в ней много минеральных компонентов. В результате у человека в два-четыре раза быстрее вырастает зубной камень", – пояснил Антипенко.

Еще одним компонентом является пропиленгликоль – он высушивает слизистую полости рта, что увеличивает вероятность развития заболеваний мягких тканей – гингивита, пародонтита и других, предупредил врач.



Алексей Антипенко врач-стоматолог При легких механических повреждениях, например, от рыбной косточки или пиццы с жестким краем на слизистой могут появляться микротравмы. Если человек не курит и у него здоровая слизистая, то они быстро заживут. Если слизистая сухая, то любая микротравма будет тут же заселена патогенной микрофлорой и может перейти в маленькие язвочки. Возможно, даже с прогрессированием в более крупные дефекты: эрозии, глубокие язвы. Особенно, если еще "прожаривать" это все регулярным курением вейпа.

Кроме того, избыточная сухость полости рта на фоне постоянного курения может увеличить вероятность развития кариеса.

"Когда у человека формируется зубной налет, на ранних этапах он может быть потенциально смыт слюной. Если же у пациента регулярная сухость, налету ничего не мешает расти, созревать и приводить к образованию зубной бляшки – скоплению бактерий, которые едят углеводы из пищевых остатков и выделяют кислоту, растворяющую зуб с образованием в нем полости (кариеса)", – рассказал Антипенко.



Алексей Антипенко врач-стоматолог Помимо прочего, жидкости и восстановленный табак – потенциальный источник канцерогенов, которые могут явиться причиной не только онкологии полости рта, но и многих других органов.

Ранее в Совете Федерации поддержали законопроект о повышении штрафа до 2 миллионов рублей за продажу детям вейпов, табака и кальяна. В документе также предусмотрены санкции за реализацию насвая, пищевого никотина для жевания, сосания или нюханья, а также снюса.