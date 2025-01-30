Стоматолог Антипенко: курение вейпов приводит к цветному налету, кариесу и онкологии

30 января, 19:26Общество
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Курение вейпов может привести к изменению цвета зубов, сухости и ожогу слизистой рта, онкологии, а также более активному развитию кариеса и зубного камня. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, у курящих вейп часто встречается налет на зубах различного цвета. Он может быть коричневым, зеленым, оранжевым и даже голубоватым в зависимости от состава смеси. Кроме того, курение электронной сигареты негативно влияет на состояние слизистой полости рта.
Стоматолог напомнил, что в состав электронной сигареты входит глицерин. После курения он остается на зубах, образуя липкий слой.
"К липкому слою будут проще прилипать различные остатки пищи. Далее все это начинает пропитываться слюной, а в ней много минеральных компонентов. В результате у человека в два-четыре раза быстрее вырастает зубной камень", – пояснил Антипенко.
Еще одним компонентом является пропиленгликоль – он высушивает слизистую полости рта, что увеличивает вероятность развития заболеваний мягких тканей – гингивита, пародонтита и других, предупредил врач.
Кроме того, избыточная сухость полости рта на фоне постоянного курения может увеличить вероятность развития кариеса.
"Когда у человека формируется зубной налет, на ранних этапах он может быть потенциально смыт слюной. Если же у пациента регулярная сухость, налету ничего не мешает расти, созревать и приводить к образованию зубной бляшки – скоплению бактерий, которые едят углеводы из пищевых остатков и выделяют кислоту, растворяющую зуб с образованием в нем полости (кариеса)", – рассказал Антипенко.
Ранее в Совете Федерации поддержали законопроект о повышении штрафа до 2 миллионов рублей за продажу детям вейпов, табака и кальяна. В документе также предусмотрены санкции за реализацию насвая, пищевого никотина для жевания, сосания или нюханья, а также снюса.