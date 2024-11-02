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02 ноября, 09:30

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Эксперт Березников: систематическое проглатывание жвачки может привести к аппендициту

Эксперт предупредил, что систематическое проглатывание жвачки может привести к аппендициту

Фото: depositphotos/WhiteBearStudio

Частое проглатывание жвачки может спровоцировать аппендицит, предупредил завкафедрой диетологии университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников. Главное ее назначение состоит в том, чтобы человек мог быстро удалить налет и остатки пищи, а также избавиться от неприятного запаха изо рта.

"Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки – все, что попадает в организм фракциям", – передает RT его слова.

С человеком ничего не случится, если он единожды проглотил жвачку, добавил эксперт. При этом большое ее количество способно закупорить просвет аппендикса, что приведет к воспалению, объяснил Березников.

Ранее об опасности жвачки предупредил стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, при неправильном использовании она может привести к гастриту. Жвачка помогает тренировать связочный аппарат зубов и жевательные мышцы, однако при этом жевать ее длительное время не стоит.

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