Врач рассказала о пользе жвачки для здоровья глаз

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что для поддержания здоровья глаз нужно употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина. Кроме того, можно время от времени жевать жвачку. Об этом сообщает "Звезда".
По словам специалиста, черника и голубика полезны для здоровья глаз. Однако делать из них варенье не стоит – в таком случае полезные элементы исчезнут. Диетолог отметила, что содержащиеся в ягодах вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.
"Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах", – уточнила врач.
Она также рекомендовала увеличить употребление моркови, поскольку она может улучшить "сумеречное" зрение. Этот овощ полезен как в сыром виде, так и после термической обработки, подчеркнула Белоусова.
Кроме того, врач рассказала о пользе зеленого лука, петрушки и укропа, в которых содержится большое количество бета-каротина. Вместе с тем она предупредила, что при чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет.
Ранее врачи-диетологи из США развеяли мифы о завтраке и рассказали, как выбрать правильные продукты для первого приема пищи. По словам специалистов, утром необходимо завтракать, ведь именно в начале дня в организме начинаются обменные процессы.
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