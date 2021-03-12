Диетологи развеяли семь мифов вокруг похудения и здорового питания

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Диетологи из США опровергли семь популярных мифов о правильном питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. Об этом сообщает издание KSL.

Врач-диетолог Мария Адамс призвала не делить продукты на "плохие" и "хорошие" – так у человека не будет появляться чувство вины в случае, если он съест что-то вредное. Отказ от подобных ярлыков может помочь установить здоровое отношение к еде.

Ее коллега Энн Мони отметила, что совершенно необязательно отказываться от приемов пищи после шести-семи часов вечера. Голод может вызвать бессонницу.

Нутрициолог и автор книг о похудении Лиза Янг посоветовала не отказываться от углеводов. Она предлагает включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, фруктов, крахмалистых овощей, а также овес, киноа и бурый рис. Главное в приемах пищи – подсчет калорий.

Диетолог-нутрициолог Кивион Миллер заявила, что не стоит отказывать себе в белом хлебе, рисе, макаронах, картофеле и бананах. Однако следует совмещать их с чем-то более полезным.

Нутрициолог Кристен Смит посоветовала не игнорировать цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, овощные и рыбные консервы, а также рапсовое и оливковое масло.

Диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер отметила, что некоторые полуфабрикаты не так вредны, как их принято описывать. К этой категории она отнесла полезные и безобидные консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичку, хумус и крупы быстрого приготовления.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян предупредил об опасности блинов с начинкой. Он призвал быть осторожнее с покупными блинами, в которых содержится вареное мясо, творог или рыба.