Экс-губернатор Челябинской области подал иск на 100 млн рублей к Малахову

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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич направил в московский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к телеканалу "Россия 1" и создателям шоу "Малахов". Об этом сообщил адвокат экс-главы региона Игорь Трунов, передает Ura.ru.

Юристы экс-губернатора просят признать прозвучавшие на шоу сведения о совершении Юревичем целого ряда преступлений не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца. Также сторона защиты предлагает опровергнуть эти заявления. По словам адвоката, ни одного решения суда по этому делу еще не было.

"Да, ведется расследование последние восемь лет. Но, судя по тому, что происходит, доказательств нет. Одни голословные заявления. Федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником", – заявил адвокат Юревича, добавив, что таким образом телеканал оказывает давление на суд.

Ответчиками значатся не только телеканал "Россия 1" и Андрей Малахов, но и сетевое издание "Смотрим" вместе с ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".

Ранее Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении активов АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие). Компания планирует подать апелляцию на приговор суда.

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах государства.

При этом Генпрокуратура РФ отрицала, что заводы компании "Макфа" приостановили свою деятельность, о чем писали некоторые СМИ. Как утверждал официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании.