Генпрокуратура опровергла сведения о приостановке работы предприятий "Макфы"

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Генпрокуратура РФ отрицает, что заводы компании "Макфа" приостановили свою деятельность, о чем писали некоторые СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Как утверждает официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании. Он напомнил, что последние находятся в международном розыске.

"Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", – подчеркнул Иванов.

Ранее замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. Так, ответчиками стали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах России.

