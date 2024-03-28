Генпрокуратура РФ подала иск в отношении "Макфы" и ряда аффилированных компаний

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Замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. Об этом сказано на в картотеке суда, передает ТАСС.

По информации суда, исковое заявление направлено в интересах государства. Другие детали не сообщаются. По предварительным данным, слушание по делу запланировано на 9 апреля.

Ответчиками стали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).

"Макфа" является лидером на рынке. Компания специализируется на выпуске макаронных изделий и муки, а также круп и зерновых хлопьев в России. Ассортимент продукции, которая производится "Макфой", превышает 150 наименований.

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф". В решении инстанции говорилось, что все акции АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства.

