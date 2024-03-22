Суд взыскал оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода в пользу РФ

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Арбитражный суд Пермского края взыскал с Соликамского магниевого завода оставшиеся 10,5% в пользу России, тем самым удовлетворив иск прокурора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на картотеку.

"Иск удовлетворить полностью", – говорится в сообщении.

К делу привлекли почти 2,3 тысячи ответчиков, среди которых были физические лица – миноритарные держатели акций завода.

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф". В решении инстанции говорилось, что все акции АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства.

