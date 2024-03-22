Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 16:41

Экономика

Суд взыскал оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода в пользу РФ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Арбитражный суд Пермского края взыскал с Соликамского магниевого завода оставшиеся 10,5% в пользу России, тем самым удовлетворив иск прокурора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на картотеку.

"Иск удовлетворить полностью", – говорится в сообщении.

К делу привлекли почти 2,3 тысячи ответчиков, среди которых были физические лица – миноритарные держатели акций завода.

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф". В решении инстанции говорилось, что все акции АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства.

Читайте также


судыэкономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика