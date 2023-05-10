Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с экс-владельца банка "Югра" Хотина

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Замоскворецкий суд столицы по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал более 192 миллиардов рублей задолженности с экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сумма в размере 192 157 539 000 рублей будет обращена в доход государства. Помимо этого, суд постановил обратить в бюджет РФ 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл".

Решение вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили в суде.

19 апреля 2019 года Басманный суд отправил Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.

