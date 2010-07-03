Суд отправил экс-владельца банка "Югра" Хотина под домашний арест

Фото: ТАСС/Почуев Михаил

Басманный суд Москвы отправил бывшего главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест.

Он продлится до 18 июня, передает ТАСС. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.