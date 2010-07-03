Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин

Задержан главный акционер рухнувшего банка "Югра" Алексей Хотин, сообщает пресс-служба СК России.
Против него возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупных размерах. По данным следователей, он украл 7,5 миллиарда рублей.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию. На тот момент банк занимал 30-е место в России по размеру активов и 15-е по объему вкладов. Тогда же регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию. 7 августа 2017 года ЦБ подал заявление о признании банка банкротом.
Вкладчики рухнувшего банка "Югра", чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 миллиона рублей, начали получать выплаты в декабре. Кредитная организация задолжала 16,7 миллиарда рублей, но на первом этапе сможет возместить только 4,7 миллиарда.
Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами составляет 194,9 миллиарда рублей, а ее активы оцениваются в 34 миллиарда рублей. Это значит, что вкладчики смогут вернуть лишь 17% вложенных средств. Остальные обязательства будут списаны.
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