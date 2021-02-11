СК расследует дело о хищении 267 млрд руб вкладчиков банка "Югра"

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В Следственном комитете РФ выясняют обстоятельства хищения денежных средств вкладчиков банка "Югра". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обстоятельства хищения Алексеем Хотиным и его соучастниками денежных средств ПАО "Банк "Югра" на сумму свыше 267 миллиардов рублей выясняются. Ведутся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, более 16 тысяч человек пострадали от действий обвиняемых. Их вклады превысили сумму страхового возмещения. Интересы пострадавших учитываются Агентством по страхованию вкладов и правоохранительными органами.

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию. На тот момент банк занимал 30-е место в России по размеру активов и 15-е по объему вкладов. Тогда же регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию. 7 августа 2017 года ЦБ подал заявление о признании банка банкротом.

Вкладчики рухнувшего банка, чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 миллиона рублей, начали получать выплаты в декабре.