Входивший в топ-30 банк "Югра" признали банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", входивший в топ-30 кредитных организаций, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В отношении банка открыли конкурсное производство на один год. Функции конкурсного управляющего будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

Разница между обязательствами и активами "Югры" превышает 143 миллиарда рублей, тогда как имущество банка стоит около 56,3 миллиарда рублей. При этом неисполненные обязательства оцениваются в 199,3 миллиарда рублей.

Центробанк отозвал лицензию у "Югры" 28 июля 2017 года, на тот момент банк занимал 30-е место в России по размеру активов и 15-е по объему вкладов. Тогда же регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию.

7 августа 2017 года ЦБ подал заявление о признании банка банкротом. Экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев просил суд признать незаконными действия ЦБ, однако арбитраж отказал в удовлетворении иска.