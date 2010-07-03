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15:13

Суд продлил домашний арест экс-владельцу банка "Югра" Хотину

суды

15:13

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Басманный суд в Москве продлил на три месяца домашний арест бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину. Об этом сообщает ТАСС.

"Продлить в отношении обвиняемого Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 сентября 2019 года", – заявил судья Артур Карпов.

Такое же решение было принято судьей в отношении бывшего президента банка "Югра" Алексея Нефедова и бывшего председателя правления кредитной организации Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по статье "Присвоение или растрата". Вину обвиняемые не признают.

19 апреля Басманный суд отправил Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.

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