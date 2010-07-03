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10:53

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении денег

происшествия

10:53

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета (СК).

Ведомство объявило, что расследование уголовного дела о хищении завершено. Троим соучастницам – Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось – предъявлены обвинения в "мошенничестве и пособничестве в мошенничестве" в зависимости от роли каждой.

Многомиллионное хищение средств посольства выявили сотрудники МИД России. Хищения проходили с октября 2012 по август 2014 года.

По версии следствия, в это время главный бухгалтер посольства Журавлева с сотрудником посольства Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Лось похитили с валютных счетов дипломатического представительства более 49 миллионов рублей.

Они подделали распорядительные платежные документы. Деньги посольства были похищены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов. Следователи добавили, что на похищенные деньги обвиняемые приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. Недвижимость арестована в ходе следствия.

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