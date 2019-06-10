13 лет колонии: суд вынес приговор Дмитрию Захарченко

10 июня Пресненский суд Москвы признал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко виновным в коррупции и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф. Сам мужчина заявил, что не согласен с приговором. Вспоминаем, за что осудили Захарченко.

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Кто такой экс-полковник Захарченко

Дмитрий Захарченко родился и вырос в Миллеровском районе Ростовской области. Выпустился из школы с золотой медалью. Затем поступил в Северо-Кавказскую академию госслужбы, которую окончил с красным дипломом. Помимо этого, Захарченко получил еще два высших образования по специальностям "экономика" и "юриспруденция".

В начале 2000-х мужчина устроился на работу в налоговую полицию. А уже через несколько лет перевелся в Москву: в департамент экономической безопасности МВД России. Позднее это подразделение полиции было переименовано в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Здесь он боролся с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе и дослужился до полковника и замначальника Управления "Т" (топливный комплекс) к 38 годам.

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

За что его задержали

В сентябре 2016 года Дмитрий Захарченко был арестован по подозрению в получении взятки. В ходе обыска в квартире его сестры был обнаружен склад сумок и коробок, набитых деньгами в разной валюте. Также деньги нашли в квартире родителей Захарченко. Оперативникам потребовалось несколько дней, чтобы пересчитать общую сумму – почти девять миллиардов рублей. При этом новоявленный миллиардер не смог внятно объяснить происхождение этих денег.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник – бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин – инициировали проверки сети ресторанов "Ля Маре", принадлежащих бизнесмену Меди Дусс. Он вынужден был передать Захарченко в качестве взятки 800 тысяч долларов, при этом изначально у него требовали пять миллионов долларов.

Следователи считают, что спустя год Захарченко потребовал от владельца "Ля Маре" дисконтную карту со скидкой 50 процентов за покровительство. Следователи подсчитали, что борец с коррупцией "сэкономил" таким образом 3,5 миллиона рублей. Сам он уверял, что карточка была оформлена на генерала МВД Алексея Лаушкина, который проходит в деле как свидетель.

Третий эпизод, по которому обвинили Захарченко, был связан с "Нота-банком". Правоохранители считают, что экс-полковник предупредил руководство кредитной организации о предстоящем обыске по делу о мошенничестве, а также организовал вывоз документов и оргтехники. При этом от уголовного преследования банкиров это не спасло.

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Какое наказание понесет Захарченко

Гособвинитель попросила назначить Дмитрию Захарченко наказание в виде 15,5 лет колонии, а также штраф в размере почти 495 миллионов рублей. Также прокурор попросила лишить его звания полковника полиции и государственных наград. Ранее по решению Никулинского районного суда города Москвы более девяти миллиардов рублей из имущества Захарченко и его родственников перечислили в бюджет.

10 июня Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по двум из трех пунктов обвинения: во взятке в 800 тысяч долларов Захарченко оправдали. По решению судьи, мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а также он должен заплатить штраф в размере около 118 миллионов рублей. Кроме того, его лишили звания полковника, госнаград и медалей, а также права работать на госслужбе. Сам Захарченко с приговором не согласен и считает себя невиновным. "Очевидно, что я не виновен. Будем обжаловать", – заявил он после оглашения приговора.

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Кто еще был осужден

Под уголовное преследование попал и отец полковника – Виктор Захарченко, которого обвинили в фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное кредитование". В итоге его приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако и прокуратура, и адвокаты Захарченко-старшего этот вердикт обжаловали.

Кроме того, три года и четыре месяца колонии получила бывший финансовый директор "Нота-банка" Галина Марчукова за растрату 350 миллионов рублей, ее сестру Ларису приговорили к трем годам и трем месяцам заключения. Обе заключили сделку со следствием и дали показания против полковника Захарченко. Помимо этого, Галина помогла следствию раскрыть хищение еще 25 миллиардов рублей из "Нота-банка".

Совладельцев "Нота-банка" – братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных – наказали строже: 8,5 и 6 лет колонии соответственно. Гадалку Нону Михай, которая также фигурировала в деле, приговорили к 3,5 годам за подстрекательство. Дмитрию Ерохину также предстоит выплатить два миллиона рублей, его брату и гадалке – по 800 тысяч рублей.