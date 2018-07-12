Девять миллиардов рублей полковника Захарченко перечислены в бюджет

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Более девяти миллиардов рублей, изъятые у полковника Дмитрия Захарченко, перечислены в бюджет страны, сообщает РИА Новости.

Так было исполнено решение Никулинского районного суда Москвы. В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, и теперь они переведены на единый счет Федерального казначейства. На что именно будут потрачены деньги, неизвестно.

Московский городской суд продлил до 8 августа арест экс-замначальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко.

Также отмечалось, что расследование по трем эпизодам преступления, которые ранее были выделены из основного уголовного дела, завершено. Захарченко обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

В апреле суд оставил под арестом шесть миллионов рублей на банковском счете в ВТБ гражданской жены Захарченко Марины Семыниной.

Также суд наложил ограничения и на 16 миллионов долларов на счетах банка ВТБ Лилии Горшковой, 58 миллионов рублей на счете подруги Семыниной Людмилы Тучковой и более пяти миллионов рублей на счетах ИП Алексея Кияницы.