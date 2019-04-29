Отца полковника МВД Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Мещанский районный суд столицы признал отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктора виновным. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и к штрафу в размере 800 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".
Прокурор настаивала на пяти годах колонии. Для его пособника – бывшего главы "МИА-Банка", советника председателя правления "ББР-Банка" Владимира Корьевкина – она просила шесть лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания гособвинитель просила назначить каждому из подсудимых штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, представитель "МИА-Банка" заявил иск подсудимым о возмещении репутационного ущерба на сумму 12,3 миллиона рублей.
Свою вину подсудимые не признали. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.
По версии следствия, Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко, несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Из материалов дела также следует, что он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.
После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.
Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший на пост советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также должность председателя совета директоров банка МИА, Глеба Бондаренко. Сам Бондаренко в суде говорил, что с Захарченко-старшим не знаком. По его словам, у председателя совета директоров банка "не было полномочий по кадровым решениям".
В начале апреля Виктор Захарченко просил оправдания. Адвокат Денис Калинин, выступая в суде, сослался на отсутствие у обвинения достаточных доказательств его вины. Защитник опроверг доводы обвинения о вступлении своего подопечного в преступный сговор и участии в организованной преступной группе.
Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлится до 24 июня.
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