Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:58

Отец полковника Захарченко попросил суд его оправдать

суды

17:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Отец бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, которого обвиняют в растрате 4,9 миллиона рублей, просит Мещанский суд столицы его оправдать. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката, и мне нечего добавить", – заявил обвиняемый.

Адвокат Денис Калинин, выступая в суде, попросил оправдать Виктора Захарченко, сославшись на отсутствие у обвинения достаточных доказательств его вины.

Также защитник опроверг доводы обвинения о вступлении Захарченко-старшего в преступный сговор и участие в организованной преступной группе.

Прокурор просила суд приговорить Захарченко-старшего к пяти годам колонии общего режима. Также представитель гособвинения запросила шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта дела – бывшего главы "МИА-Банка" Владимира Корьевкина.

Захарченко-старшего арестовали по обвинению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей в виде зарплаты банка "МИА". Он признал свою вину и уже возместил причиненный им ущерб.

Уточняется, что эти средства Виктор Захарченко получил как зарплату в банке "Московское ипотечное агентство", где был трудоустроен фиктивно. Председателями правления "МИА" в то время были Владимир Корьевкин и Сергей Гриб.

Ущерб, нанесенный банку действиями Корьевкина, оценили в 1,5 миллиона рублей, так как он ушел из МИА вскоре после того, как отец полковника Захарченко был фиктивно зачислен в штат. Сам Корьевкин вину не признал. Сергей Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика