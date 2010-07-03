Отец полковника Захарченко попросил суд его оправдать

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Отец бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, которого обвиняют в растрате 4,9 миллиона рублей, просит Мещанский суд столицы его оправдать. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката, и мне нечего добавить", – заявил обвиняемый.

Адвокат Денис Калинин, выступая в суде, попросил оправдать Виктора Захарченко, сославшись на отсутствие у обвинения достаточных доказательств его вины.

Также защитник опроверг доводы обвинения о вступлении Захарченко-старшего в преступный сговор и участие в организованной преступной группе.

Прокурор просила суд приговорить Захарченко-старшего к пяти годам колонии общего режима. Также представитель гособвинения запросила шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта дела – бывшего главы "МИА-Банка" Владимира Корьевкина.

Захарченко-старшего арестовали по обвинению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей в виде зарплаты банка "МИА". Он признал свою вину и уже возместил причиненный им ущерб.

Уточняется, что эти средства Виктор Захарченко получил как зарплату в банке "Московское ипотечное агентство", где был трудоустроен фиктивно. Председателями правления "МИА" в то время были Владимир Корьевкин и Сергей Гриб.

Ущерб, нанесенный банку действиями Корьевкина, оценили в 1,5 миллиона рублей, так как он ушел из МИА вскоре после того, как отец полковника Захарченко был фиктивно зачислен в штат. Сам Корьевкин вину не признал. Сергей Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.