Отец полковника Захарченко признал себя виновным в растрате банковских средств

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко признал вину в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство". Он уже возместил причиненный им ущерб. Об этом сообщил в суде адвокат Вячеслав Леонтьев, который представляет интересы еще одного фигуранта этого дела – Владимира Корьевкина.

По словам адвоката, передает РИА Новости, следствие оценило ущерб в сумму, равную четырем миллионам рублей. Уточняется, что эти средства Виктор Захарченко получил как зарплату в банке "Московское ипотечное агентство", где был трудоустроен фиктивно. Председателями правления "МИА" в то время являлись Владимир Корьевкин и Сергей Гриб.

По словам представителя защиты, ущерб, нанесенный банку действиями Корьевкина, оценили в 1,5 миллиона рублей, так как он ушел из МИА вскоре после того, как отец полковника Захарченко был фиктивно зачислен в штат. Сам Корьевкин вину не признал.

Отмечается, что в настоящее время Корьевкин и Захарченко-старший находятся под стражей, а Сергей Гриб был арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В конце ноября 2017 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста Виктору Захарченко до 26 февраля.

Захарченко-старшего арестовали по обвинению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей в виде зарплаты банка "МИА". Ранее Виктор Захарченко отказывался признать свою вину, утверждая, что это уголовное преследование является попыткой давления на его сына.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки. Его обвинили в общей сложности в трех эпизодах получения взятки.

22 ноября 2017 года стало известно, что миллиарды, обнаруженные следователями у семьи Дмитрия Захарченко, были арестованы и размещены на счетах СК РФ.

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