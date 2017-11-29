Суд продлил до конца февраля арест отцу полковника Захарченко

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Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 28 февраля 2018 года ареста Виктору Захарченко – отцу экс-замначальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко

Следователь объяснил ходатайство необходимостью произвести ряд процессуальных и следственных действий, передает Агентство "Москва".

Виктор Захарченко арестован по обвинению в растрате или присвоении 4 миллионов рублей, которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка "МИА-банк", где фиктивно работал. Свою вину мужчина не признает, а уголовное преследование связывает с попыткой давления на его сына.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки. Его обвинили в трех эпизодах получения взятки.

22 ноября стало известно, что миллиарды, обнаруженные следователями у семьи Дмитрия Захарченко, были арестованы и размещены на счетах СК России. В общей сложности следователи обнаружили и арестовали более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест.