Захарченко лишили звания, госнаград и медалей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский районный суд лишил экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко звания полковника, передает Агентство "Москва". Его признали виновным в коррупции.

"Лишить Дмитрия Захарченко спецзвания "полковник полиции", госнаград и медалей, а также права работать на госслужбе", – огласила решение судья Елена Абрамова.

Суд установил, что экс-глава антикоррупционного управления МВД получил две взятки в особо крупном размере и вмешался в деятельность следователя, то есть воспрепятствовал правосудию. Согласно приговору, его вина полностью подтверждается доказательствами.

По информации следствия, он взял 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Гособвинитель просила назначить 15,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере около 495 миллионов рублей.

В 2016 году арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него нашли около 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах эта сумма не фигурирует. При этом имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.