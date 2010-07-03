Подругу полковника Захарченко приговорили к реальному сроку

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Останкинский суд Москвы назначил три года и три месяца колонии Ларисе Марчуковой – сестре бывшего финансового директора Нота-банка, которая, как и она, дала свидетельские показания на полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание 3 года и 3 месяца со штрафом 700 тысяч рублей", – объявила судья Татьяна Соколова.

Марчукову взяли под стражу в зале суда. Она заявила, что во всем раскаялась. Будучи в СИЗО и под домашним арестом она, по ее словам, переосмыслила свою жизнь.

Дело Ларисы Марчуковой слушалось в особом порядке. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка.

Ранее адвокаты и представители прокуратуры обжаловали приговор отцу полковника Захарченко.

Полковника Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлится до 24 июня.