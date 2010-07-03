Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Фото: Агентство "Москва"

Пресненский суд Москвы признал полковника МВД России Дмитрия Захарченко виновным в коррупции, сообщает Агентство "Москва".

"Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в особо крупном размере", – заявила судья Елена Абрамова. Теперь полковник ожидает свой приговор.

Гособвинитель попросила назначить ему наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере около 495 миллионов рублей. Также прокурор попросила лишить его специального звания полковника полиции и государственных наград.

Сам полковник выступал в прениях в общей сложности рекордное время – 32 часа 25 минут.

Полковнику Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.