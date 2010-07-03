Полковника Захарченко доставили в суд

Полковника МВД России Дмитрия Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы, где 10 июня ему должны огласить приговор.
Гособвинение просит для него 15,5 лет колонии строгого режима со штрафом почти 495 миллионов рублей. Также прокурор попросила лишить его специального звания полковника полиции и государственных наград.
Полковнику Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.
В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.
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