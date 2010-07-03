Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор отцу полковника Захарченко

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Адвокаты и представители прокуратуры обжаловали приговор Виктору Захарченко, которого Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима за растрату.

Согласно данным из официальной базы суда, сторона защиты направила три жалобы, сообщает РИА Новости.

Приговор был вынесен в конце апреля. Прокурор настаивал на пяти годах колонии.

Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.

По версии следствия, бывший глава "МИА-Банка" Владимир Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко, несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Сына Виктора Захарченко – бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко – арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлится до 24 июня.

