Гадалку и двух банкиров осудили по делу о хищении 2 млрд рублей

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Останкинский суд Москвы приговорил к 8,5 и 6 годам колонии экс-руководителей Нота-банка братьев Ерохиных за растрату и хищение более двух миллиардов рублей, а гадалку Нону Михай – к 3,5 годам за подстрекательство. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Ерохин как главный участник афер получил 8,5 лет заключения, его брат Вадим – 6 лет. Отбывать сроки они будут в колониях общего режима. Михай взяли под стражу в зале суда. Ерохину также предстоит выплатить 2 миллиона рублей, его брату и гадалке – по 800 тысяч.

По версии следствия, в 2015 году братья похитили 1,5 миллиарда рублей, размещенные компанией "Мостотрест" на депозите. Это вложение было обязательным условием для выдачи банковской гарантии одной из "дочек" "Мостотреста" для строительства аэропорта в Хабаровске.

Но скоро Нота-банк лишился лицензии, и назад деньги "Мостотрест" не получил. Следствие полагает, что это тщательно спланированная афера. Кроме того, как отмечает следствие, братья Ерохины присвоили 321 миллион рублей.

Еще один вменяемый банкирам эпизод – хищение 350 миллионов рублей. По данным следствия, гадалка Михай "оказала влияние" на сестру экс-финансового директора "Ноты" Галины Марчуковой – Ларису – и склонила руководство банка к хищению.