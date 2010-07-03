Экс-финдиректор "Нота-банка" получила срок за растрату 350 млн руб

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Бывший финансовый директор "Нота-банка" Галина Марчукова получила 3,4 года колонии общего режима по обвинению в присвоении 350 миллионов рублей вкладчика. Решение вынес Останкинский суд столицы.

Марчукова признала свою вину – по этой причине дело рассматривалось в особом порядке.

Как отмечает Агентство "Москва", Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 миллиардов рублей. По словам прокурора, она дала показания, изобличающие членов кредитного комитета "Нота-банка" Дмитрия Ерохина, Вадима Ерохина, Ларису Марчукову и Нону Михай. По данным следствия, деньги переходили фирмам-однодневкам, получавшим от банка фиктивные кредиты. Всего удалось найти 62 такие фирмы.

В марте Останкинский суд Москвы вынес приговор экс-руководителям "Нота-банка" братьям Ерохиным за растрату и хищение более двух миллиардов рублей. Дмитрий Ерохин как главный участник афер получил 8,5 лет заключения, его брат Вадим – 6 лет. Отбывать сроки они будут в колониях общего режима. В 2015 году братья похитили 1,5 миллиарда рублей, размещенные компанией "Мостотрест" на депозите.

"Нота-банк" фигурирует в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко. Следователи считают, что высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов предупредил руководство кредитной организации о предстоящем обыске и задержании.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка" 24 ноября 2015 года. Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал банк банкротом.

