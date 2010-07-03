Прокуратура запросила для Захарченко 15,5 лет

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Представитель гособвинения Милана Дигаева попросила суд отправить бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко в колонию на 15,5 лет, передает РИА Новости.

Кроме того, прокурор потребовала взыскать с него штраф в 494 миллиона рублей и лишить звания полковника полиции.

Изначально прения сторон по делу Захарченко были назначены на 23 апреля, но их перенесли на 15 мая в связи с занятостью одного из адвокатов обвиняемого. В ближайшее время свою позицию выскажет сам офицер и его защитники.

Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.

Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.

